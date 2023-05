3/12 ©IPA/Fotogramma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO – Figura importante sarà quella del Commissario straordinario per la ricostruzione che verrà presto nominata, in piena continuità tanto con la gestione dell'emergenza quanto anche con la costituzione di un Comitato Istituzionale e di indirizzo e di una struttura tecnica dedicata, sulla base dell'esperienza del terremoto del 2012. Un ruolo, questo, che non sarà di Bonaccini, commissario straordinario per l’emergenza, che però già ieri ha emesso i primi decreti per avviare la gestione della ricostruzione

Bonaccini: "Semplificazione burocratica, serve fare bene e in fretta"