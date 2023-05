Alluvione E-R, l'Ue risponde a richiesta per attrezzature di pompaggio

Cronaca

Maltempo, da Ravenna a Faenza: danni, allagamenti e sfollati

Nel Ravennate sono state evacuate in via precauzionale oltre 27.000 persone. In Emilia Romagna l’emergenza non si ferma, vaste aree sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l’Appennino. Sono oltre 3.000 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Continua l’emergenza in Emilia Romagna a causa del maltempo. In totale su tutta la provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale oltre 27.000 persone. Nella sola Ravenna gli evacuati sono stati più di 20.000; sfollati anche a Faenza e Bagnacavallo. La Prefettura ha fatto sapere che si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali come l'acqua potabile tramite autobotti. Analogo sforzo è stato fatto per l'elettricità e si è proceduto al ripristino delle linee telefoniche

Il comune di San Lazzaro, nel bolognese, in collaborazione con l'Ausl di Bologna, ha attivato un servizio di supporto per i cittadini che sentono la necessità di un aiuto psicologico. Per accedere al servizio basta contattare lo sportello sociale comunale. In Emilia Romagna vaste aree sono sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l’Appennino