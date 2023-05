Cronaca

Alluvione Emilia-Romagna, Meloni in zone devastate dal maltempo. FOTO

La premier è tornata in anticipo dal G7 in Giappone per un sopralluogo nelle zone colpite dall’emergenza. Accompagnata da una piccola delegazione, ha visitato lontana dai riflettori i paesi del Forlivese e del Ravennate. Dopo alcune ore è arrivata in Prefettura a Ravenna

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rientrata in anticipo dal G7 in Giappone per seguire da vicino il disastro provocato dal maltempo in Emilia-Romagna. La premier è atterrata in tarda mattinata all'aeroporto di Rimini per andare a fare un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione

Meloni ha passato il pomeriggio visitando, con una piccolissima delegazione, i paesi del Forlivese e del Ravennate, particolarmente colpiti dall'alluvione. Dopo essere atterrata all'aeroporto di Rimini si è spostata in macchina, per vedere i danni provocati dall'alluvione. Le poche immagini della visita arrivano da un breve filmato girato da Alberto Albonetti (in foto), volontario impegnato a portare cibo alle persone sfollate, a Ghibullo, e poi postato su Facebook