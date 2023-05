Emilia Romagna, Bonaccini: "Oltre 15mila persone rientrate a casa"

Il presidente della Regione ospite a Start ha detto che gli sfollati "erano più di 36mila tre giorni fa, speriamo che nel corso delle prossime settimane si possa tornare a una situazione di maggiore normalità". Poi sulla questione di un suo eventuale ruolo di commissario alla ricostruzione sottolinea: "A me non interessa il destino di Bonaccini a me interessa il destino delle popolazioni che sono colpite" ascolta articolo Condividi

"Oltre 15mila persone sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni, erano più di 36mila tre giorni fa, speriamo che nel corso delle prossime settimane si possa tornare a una situazione di maggiore normalità". A dirlo è il presidente della Regione Emilia Romagna, ospite a Start su Sky TG24, parlando dell'alluvione degli ultimi giorni (LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE). Poi sulla questione di un suo eventuale ruolo di commissario alla ricostruzione sottolinea: "A me non interessa il destino di Bonaccini a me interessa il destino delle popolazioni che sono colpite e che si metta insieme una ricostruzione. Serve qualcuno che conosca il territorio". E parlando delle misure decise ieri dal Consiglio dei ministri aggiunge: "Abbiamo ottenuto praticamente tutto quello che avevamo richiesto".

"Io non mi occupo di polemiche e speculazione politica" Bonaccini non ha voluto rispondere alle polemiche, nate da alcuni esponenti della Lega fra cui il deputato Jacopo Morrone, sull'opportunità di una sua nomina a commissario. "Lascio Jacopo Morrone alle polemiche e alla speculazione politica - ha detto - Io non mi occupo di queste ma di stare vicine alle popolazioni colpite. Luca Zaia ieri diceva che sono i presidenti di Regione che solitamente si occupano della ricostruzione, dopodiché io sono fino al 31 dicembre commissario straordinario della ricostruzione del sisma. Ricordo le polemiche di allora. Lo scorso anno il presidente Mattarella, in occasione del decennale, ha parlato di ricostruzione esemplare. Dopodiché vorrei capire quali altri esempi ci sono dopo il disastro di 11 anni fa che vedono oggi ricostruito praticamente tutto in una zona di terra così colpita e ferita. Oggi ci sono più imprese di prima, perché facemmo e stiamo facendo un lavoro corale". approfondimento Maltempo, l’allarme dei medici: zone alluvionate a rischio infezioni

"Serve un investimento sulla fase di prevenzione" "È venuta giù in 36 ore l’acqua di 6 mesi, i fiumi scaricano solitamente in mare ma il mare era in piena - dice Bonaccini - Molti fiumi non hanno rotto gli argini, li hanno sormontati. Serve in tutto il Paese un investimento sulla fase di prevenzione, con il Pnrr abbiamo un’occasione formidabile. Chiederemo all’Unione europea di attivare i fondi per i danni". leggi anche Emilia Romagna, oggi lutto nazionale. Domani visita di von der Leyen

"Va superata prima possibile questa situazione poi passeremo alla ricostruzione" Parlando delle previsioni delle prossime ore, Bonaccini dice: "Ci auguriamo risultino precipitazioni non pesanti ma deboli, sono attivate le Protezioni civili. Poi tra le tante misure da adottare dopo l'emergenza, il presidente della Regione Emilia Romagna elenca quelle "legate a chi lavora e non riesce ad andare così come alle necessità di imprese e imprenditori che non riescono a lavorare o perché alluvionati o perché si trovano in zone" dove non si riescono a fare arrivare le persone e i materiali. "Va superata prima possibile questa situazione poi passeremo alla fase della ricostruzione, come avvenne 11 anni fa per il terremoto". approfondimento Alluvione Emilia Romagna, per la scuola maturità ad hoc e torna la dad