Alluvione Emilia Romagna, per la scuola maturità ad hoc e torna la dad

Esami di maturità ad hoc, 20 milioni di euro per garantire la continuità didattica, fondi per l'acquisto dei pc ai ragazzi che ne siano sprovvisti e previsione del ripristino della didattica a distanza, lezioni ed esami da remoto anche per gli universitari, 3 milioni e mezzo per interventi di ripristino degli atenei danneggiati: prevede anche tutto questo il decreto approvato dal Cdm per far fronte all’emergenza causata dall’alluvione in Emilia Romagna

