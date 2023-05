Alluvione Emilia-Romagna, trovata a Lugo la quindicesima vittima

Politica

Alluvione Emilia-Romagna, Cdm vara aiuti di 2 miliardi. Ecco le misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per affrontare l’emergenza. Meloni ha spiegato che 'è prevista la sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto'. Previsti interventi rapidi anche per la scuola, con l'acquisto di computer che garantiranno la didattica a distanza a tutti gli studenti. Per le coperture la premier ha dichiarato che i musei aumenteranno il costo del biglietto di un euro e ci saranno estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto

Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, oggi sono stati decisi i primi aiuti da parte del governo. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge maltempo, con misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche. Il pacchetto vale 2 miliardi di euro

"Nella situazione attuale in cui si trova l'Italia, trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Va dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all'emergenza con il massimo della concentrazione, disponibilità e operatività possibile", ha dichiarato la premier Meloni presentando il decreto legge insieme al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e alle parti sociali dopo il Consiglio dei ministri