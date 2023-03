Oggi è la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. L'Oms si dice "fiduciosa" che l'emergenza internazionale possa terminare entro quest'anno e che il Covid diventerà paragonabile ai i virus dell'influenza stagionale. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha anche criticato la Cina per aver tenuto nascoste ricerche che possono legare l'origine del Covid a animali selvatici. L'Oms ha inoltre chiesto a Pechino perché i dati non sono stati resi disponibili tre anni fa, e perché risultano attualmente persi. Lo riporta il New York Times.