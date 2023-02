Il ministro della Salute Orazio Schillaci è fiducioso: "Stiamo definitivamente uscendo dalla pandemia, guardiamo con ottimismo al futuro". Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute, cala l'incidenza settimanale dei casi di Covid: 52 ogni 100.000 abitanti rispetto a 58 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Nel periodo 25-31 gennaio l'Rt calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,64-0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando era 0,68 ma ancora sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6% (al 09 febbraio) rispetto all'1,8% del 02 febbraio. L'occupazione in aree mediche scende al 5,4% (al 09 febbraio) rispetto al 5,8%% del 2 febbraio. Sono due le regioni classificate a rischio alto per l'evoluzione dei casi di Covid, per "molteplici allerte di resilienza" e sono, secondo le tabelle, il Lazio e la Liguria. Sette sono a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso. Intanto negli Usa l'amministrazione Biden è in procinto di annunciare la 'tabella di marcia' con cui si procederà all'allentamento delle varie misure messe in atto durante la pandemia da Covid-19. Negli States continua a correre la variante BB.1.5 soprannominata Kraken e i contagi da Covid in generale stanno ancora crescendo in 17 Stati.

