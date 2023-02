Secondo i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica, nella settimana dal 3 al 9 febbraio si sono registrati 30.911 nuovi casi, in calo del 6,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 33.042). Sono stati 279 i decessi in 7 giorni, in calo del 36,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 439)