In Italia nell'ultima settimana risultano in lieve calo l'incidenza dei casi di Covid e l'indice di trasmissibilità Rt, seppur sempre sopra la soglia epidemica dell'unità (1,10). Ma, nonostante i "segnali positivi", secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, "la curva non è ancora arrivata al picco". "Siamo probabilmente al plateau di un'onda che continuerà a evidenziarsi", ha riferito in un'intervista all'Adnkronos Salute il docente di Igiene dell'Università Statale di Milano, commentando i dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute.