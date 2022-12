Multe agli over 50 non vaccinati: sospensione fino al 30 giugno

3/9 ©Ansa

"Alla fine la sanatoria per i no vax è arrivata: se qualcuno aveva dubbi sullo sconcertante revisionismo sui vaccini da parte di questo esecutivo, oggi si dovrà convincere. In Commissione giustizia al Senato è infatti stato approvato l'emendamento proposto dalla Lega per rinviare l'applicazione della sanzione a chi si è rifiutato di vaccinarsi nonostante obbligato dalla legge. Una vergogna e un insulto a chi si è responsabilmente vaccinato per tutelare se stesso e gli altri”, ha commentato in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione

