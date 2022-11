Covid, il vaccino dimezza il rischio di reinfezione. Lo studio

Secondo una nuova revisione pubblicata sulla rivista Frontiers in Medicine, coordinata dall'epidemiologo Lamberto Manzoli, direttore della Scuola di Sanità Pubblica e Igiene dell'Università di Bologna, e condotta con le università di Ferrara e Sapienza di Roma, i vaccini dimezzano il rischio di reinfezione da virus Sars-CoV-2. Le meta-analisi, che ha osservato i dati di oltre 18 milioni di pazienti, evidenzia, inoltre, che anche nel caso di una seconda infezione, in coloro che hanno ricevuto il vaccino si dimezzano le possibilità di sviluppare una forma grave della malattia.

Cosa dice lo studio



"I risultati che abbiamo ottenuto confermano che, tra i guariti, chi ha ricevuto due o tre dosi di vaccino ha un rischio di reinfezione tra il 50% e il 60% minore rispetto a chi non è vaccinato", ha osservato Manzoli. "Considerando che le persone guarite sono ormai centinaia di milioni in tutto il mondo, e 23 milioni solo in Italia, questi risultati appaiono particolarmente positivi, e forniscono informazioni strategiche per le future politiche di controllo della pandemia".