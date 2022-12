Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 9 dicembre

Dunque i nuovi casi Covid-19 sono ancora in discesa in una settimana con -2,8% (rispetto al calo dello 0,7% della settimana scorsa) mentre i decessi fanno registrare +8% (era +9,5%). Nella settimana 2-8 dicembre, rileva il Ministero, sono stati fatti 1.256.722 tamponi con una variazione di -5,2% rispetto alla settimana precedente (1.324.969); tasso di positività di 17,6% con una variazione di 0,4% rispetto alla settimana precedente (17,2%). Da inizio pandemia all'8 dicembre 2022 il totale dei casi di Covid-19 è pari a 24.709.404, i dimessi/guariti sono in totale 24.003.910. Gli attuali positivi sono 523.075 (3.070 in più).

Nelle note del bollettino dell'ultimo bollettino disponibile, quello dell'8 dicembre, si legge che: “la Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai decessi giornalieri comprende n.1 paziente non residente ma deceduto in struttura ospedaliera della Regione Basilicata e che il numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 101 nuovi positivi, 0 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 99 casi diagnosticati con test antigenico e 2 nuovi positivi al test PCR. La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 100 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 34 in discipline post-acuto, riabilitative”.