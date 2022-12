La Francia è in piena nona ondata dell'epidemia di Covid, associata a un aumento dei ricoveri e dei decessi, mentre stanno aumentando anche i casi di influenza e bronchiolite. Un mix di tre epidemie che sta stressando il sistema sanitario d'Oltralpe. Considerando la maggior parte degli indicatori e il ricorso alle cure, "l'epidemia è ancora in aumento", ha rilevato l'agenzia Santé publique France in un rapporto sulla settimana conclusasi il 4 dicembre. I tassi di incidenza hanno continuato ad aumentare in tutte le regioni della Francia continentale, sotto l'effetto di un'onda ancora portata dalla variante Omicron. I ricoveri ospedalieri sono aumentati per la terza settimana consecutiva, anche se il tasso di nuovi ricoveri sembra rallentare (+7%, rispetto al +13% della settimana precedente). E i decessi, negli ospedali e nelle strutture medico-sociali, hanno ricominciato a salire, "dopo diverse settimane di calo". Il via libera, destinato all'uso in emergenza dei vaccini bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna, è arrivato dalla Food and Drug Administration (Fda). "Più bambini avranno ora l'opportunità di aggiornare il loro livello di protezione contro il Covid. Vogliamo incoraggiare i genitori a immunizzare con il vaccino bivalente i loro piccoli, specialmente ora che ci stiamo avvicinando alle festività e ai mesi invernali in cui si trascorre più tempo all'interno". Così il commissario della Fda, Robert Califf.