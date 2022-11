Un tasso di mortalità di quasi 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la 4/a dose del vaccino anti-Covid da meno di quattro mesi. Ma anche un aumento, rispetto alla scorsa settimana, della percentuale di casi tra i più giovani che è passata dall'8,4% al 9,2% per la fascia scolare. Mentre le reinfezioni superano quota 20% e salgono dal 17,7% di una settimana fa. Questo il quadro dell'andamento Covid in Italia contenuto nell'ultimo Report esteso dell'Istituto superiore di sanità. I nuovi casi in Italia, secondo i dati forniti ieri dal bollettino settimanale del ministero della Salute, sono 208.361 nel periodo 11-17 novembre con una variazione di +15% rispetto ai sette giorni precedenti (n.181.197); 533 morti con una variazione di -2,9% sulla settimana precedente (549) e 1.193.523 tamponi con una variazione di +2,9% rispetto a 7 giorni fa (n.1.159.602). Con un tasso di positività del 17,5% (+1,9%) rispetto alla settimana prima. Un lieve aumento dei contagi nell'ultima settimana, rileva il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta che, per il grande uso dei tamponi 'fai da te' "è largamente sottostimato".