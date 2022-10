Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre

È gremita la chiesa di San Martino a Riccione dove è in corso la veglia di preghiera per le sette vittime dell'incidente di venerdì in A4 . Sono oltre duemila, riferisce il Comune, le persone che stanno partecipando al momento di preghiera e che sono assiepate non solo dentro alla chiesa ma anche fuori, nel piazzale, senza contare le centinaia collegate online allo streaming della funzione. La veglia è tenuta dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, insieme a tutti i parroci riccionesi. Un momento di raccoglimento per tutta la comunità riccionese stretta intorno alle famigli di Massimo Pironi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri e Romina Bannini.