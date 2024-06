Baby Gang scarcerato, il trapper torna ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della difesa dopo che la Corte d'Appello aveva aggravato la misura cautelare per delle fotografie con una pistola finta postate sui social dal cantante mentre era ai domiciliari

Aveva pubblicato sui social delle foto con una pistola finta

Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso dell'avvocato Niccolò Vecchioni, dopo che a fine aprile la Corte d'Appello di Milano aveva aggravato la misura cautelare per il cantante. Il motivo? Mentre era ai domiciliari con braccialetto elettronico, Baby Gang avrebbe pubblicato alcune "fotografie su Instagram" nelle quali veniva "ritratto mentre impugna una pistola", finta, "che punta verso l'obiettivo". Ieri in aula il trapper parlando delle foto pubblicate sui social si era difeso, dicendo: “È come se si prendesse un attore che fa film di azione e lo si mettesse dentro”.