Le case di Lucio Dalla alle isole Tremiti in vendita: quanto costano

Tre milioni per la villa a San Domino e 350mila per il loft di San Nicola: sul sito dell'agenzia GuidoBaldi Luxury Properties i dettagli degli immobili che ispirarono 'Com'è profondo il mare' e tanti altri brani del cantautore bolognese

Le case di Lucio Dalla alle Isole Tremiti, in Puglia, sono in vendita. Sul sito dell’agenzia Guidobaldi Luxury Properties sono presenti i dettagli dei due immobili sull'Adriatico posseduti dal cantautore bolognese e che hanno ispirato moltissimi dei suoi brani, il più famoso è 'Com'è profondo il mare'. Le case in vendita sono due e si dividono fra l’isola di San Domino e l’isola di San Nicola.

Le due case alle isole Tremiti: la villa a San Domino La villa sull'isola di San Domino è la più grande tra i due immobili. Si tratta di una casa immersa nel verde di 290 metri quadri che si sviluppa su tre piani e ha anche un terrazzo con spettacolare vista sul mare. Il costo è di 1 milione e 300mila euro. Come si legge nella scheda di presentazione sul sito dell'agenzia immobiliare: "Sorge nella suggestiva insenatura di Cala Matano, una delle spiagge più belle delle Tremiti, in uno degli scenari paesaggisticamente più apprezzati dell'isola". La villa, si legge sempre nella descrizione, ha anche una sala di incisione al suo interno dove il cantautore ha realizzato l'album "Luna Matana". Tra le particolarità della villa c'è il fatto che sorge in via Domenico Sputo, uno dei più noti alter ego di Lucio Dalla. Il cantautore bolognese davanti all'ingresso aveva pure affisso una targa esplicitando che si trattava di un pilota della Seconda guerra mondiale, e ancora oggi la strada conserva quel nome.

Il loft sull'isola di San Nicola La seconda proprietà, invece, è più piccola e si trova sull’isola di San Nicola. Si tratta di un appartamento open space vista mare di 80 metri quadri e sorge all’interno dell’abbazia/fortezza di Santa Maria a Mare, costruita intorno al 1.200.

Il prezzo di vendita dell'immobile è di 350mila euro. Fu il famoso architetto Vittorio Camerini a ristrutturare la villa che, come si legge sul sito dell'agenzia, diventò "fonte di ispirazione del suo ex proprietario e artista internazionale Lucio Dalla, che la scelse proprio per la sua unicità". Per entrambi gli immobili l'agenzia ha scelto di realizzare dei suggestivi video, veri e propri tour virtuali di tutte le stanze delle dimore di Dalla, con in sottofondo le canzoni 'Stella di mare' e 'Com'è profondo il mare'.

Tramonta l'ipotesi di realizzare un museo Addio quindi all'ipotesi di fare un museo di questi luoghi suggestivi che hanno ispirato il cantautore bolognese. "Con la vendita si sgretola il sogno di ricavare nella casa di San Nicola un museo per ricordare l'artista e la sua favola diomedea", si legge in un post su Facebook della pagina "Riserva marina Isole Tremiti" che dà voce a quanti sperano di essere ancora in tempo per scongiurare la vendita delle case di Dalla. Per molti tremitani, infatti, la vendita equivarrebbe a recidere il profondo legame fra il cantautore e le sue isole del cuore. Per questo, in passato, si era pensato all'ipotesi museo.