Lucio Dalla, all'asta 42 oggetti dell'artista

Un’asta a Bologna per ricordare chi la città emiliana l’ha cantata e l’ha vissuta come pochi hanno saputo fare. Quarantadue oggetti appartenuti a Lucio Dalla saranno messi all’asta, in un evento che si terrà giovedì 18 aprile al Grand Hotel Majestic, in via dell’indipendenza. L’iniziativa è stata organizzata da Giusti Aste e prevede, inoltre, l’esposizione dei ricordi di uno dei più grandi cantautori che la nostra penisola ha potuto conoscere dal 2 aprile al 15 maggio a Formigine, in provincia di Modena. Un saxofono, un manoscritto di Caruso, il suo capolavoro, la sua agenda personale, la maglietta della nazionale argentina che gli regalò e gli autografò Maradona, indumenti, strumenti musicali, gli occhiali della copertina di Dalla.