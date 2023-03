Lucio Dalla, i suoi duetti più belli a 80 anni dalla nascita

Il cantautore bolognese, entrato nella leggenda della nostra musica, è nato il 4 marzo 1943 ed è scomparso per un infarto il primo marzo del 2012. Di lui rimangono canzoni indimenticabili, ma anche tanti preziosi duetti e collaborazioni con artisti importanti. Per rendergli omaggio nel giorno dell’anniversario della sua nascita, abbiamo selezionato alcuni dei feat più emozionanti Condividi

Oggi, 4 marzo 2023, Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni. Avrebbe, se un infarto non se lo fosse portato via il primo marzo del 2012. In questi undici anni di assenza, la sua voce ha continuato a regalare emozioni e a ispirare generazioni di artisti. Del cantautore bolognese, entrato nella leggenda della nostra musica, rimangono infatti canzoni indimenticabili: da Caruso a Piazza grande, da Anna e Marco a L’anno che verrà, solo per citarne alcune. Ma rimangono anche tanti preziosi duetti e collaborazioni con colleghi importanti: per rendergli omaggio nel giorno dell’anniversario della sua nascita, abbiamo selezionato alcuni dei feat più belli.

Ma come fanno i marinai, con Francesco de Gregori vedi anche A 80 anni dalla nascita di Battisti e Dalla, ripubblicati gli album Tra gli artisti con cui Lucio Dalla ha collaborato e duettato non si può non citare Francesco De Gregori. Nel 1978 esce Ma come fanno i marinai, un brano che - come ha raccontato il cantautore romano - è nato dopo un pranzo tra i due artisti. “Dopo il caffè, ci siamo messi a suonare insieme”, ha confidato. Qualche mese dopo, visto il successo della canzone, Dalla e De Gregori decidono di dare vita a un tour insieme negli stadi: è lo storico Banana Republic, che poi diventerà un disco live.

I ragazzi italiani, con Ron vedi anche Lucio Dalla e Lucio Battisti, Sony li celebra a 80 anni dalla nascita Tra i musicisti con cui Dalla ha stretto una forte amicizia e collaborazione professionale c’è Ron. I due hanno lavorato insieme a diversi progetti. Per citarne uno, Rosalino Cellamare è tra gli autori della musica della celebre Piazza Grande. Nel video sotto siamo nel 1978 e Dalla e Ron si esibiscono insieme sulla tv svizzera con il brano I ragazzi italiani.

Vita, con Gianni Morandi vedi anche Da Lucio Dalla a Harry Styles, la colonna sonora della cena perfetta Lucio Dalla ha collaborato anche con Gianni Morandi. Nel 1988 esce il disco Dalla/Morandi: contiene 15 tracce, tra cui grandi successi dei due artisti e brani inediti. A lanciare l’album è la canzone Vita, scritta da Mogol e Mario Lavezzi. È un successo. “Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano”, cantano Dalla e Morandi. E lo ripetono nelle oltre cento repliche di un fortunato tour nei più affascinanti luoghi d'arte italiani.

Emilia, con Gianni Morandi e Francesco Guccini vedi anche Lucio Dalla, 4 marzo 1943: il testo e il significato della canzone Dell’album Dalla/Morandi fa parte anche la canzone Emilia: la musica è di Dalla, il testo di Francesco Guccini, la cantano insieme Dalla, Morandi e Guccini. Si tratta di un omaggio dei tre artisti emiliani alla loro terra. “Emilia sognante fra l'oggi e il domani/Di cibo, motori, di lusso e balere”, cantano.

Caruso, con Luciano Pavarotti vedi anche Lucio Dalla moriva 10 anni fa: la sua storia e le canzoni più famose Tra i brani più famosi di Lucio Dalla c’è Caruso: scritto dal cantautore durante un soggiorno a Sorrento, inciso nel 1986, è diventato un classico della canzone italiana e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera, Dalla l’ha cantato insieme a tantissimi artisti: da Andrea Bocelli a Gigi D’Alessio, da Pino Daniele a Julio Iglesias, fino ad Anna Oxa. Ma non si può non ricordare il duetto del 1992: a Modena, durante il primo Pavarotti & Friends, Dalla canta Caruso insieme a Luciano Pavarotti.

La donna è mobile, con Luciano Pavarotti, Sting, Brian May e Zucchero vedi anche Morandi inaugura piazza Lucio Dalla, 'verrà qui tutti i giorni' Durante lo stesso concerto benefico organizzato dal tenore, Dalla canta anche La donna è mobile, celebre aria del Rigoletto: insieme a lui sul palco ci sono Luciano Pavarotti, Zucchero Fornaciari, Sting e Brian May.

Come è profondo il mare, con i Tiromancino vedi anche Scoperto un murale inedito di Andrea Pazienza. LE FOTO Nel 2002 esce il film Paz!, diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti del disegnatore Andrea Pazienza. Nella colonna sonora c’è anche un brano di Lucio Dalla: si tratta di Come è profondo il mare, cantato con Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Amore disperato, con Mina vedi anche Mina canta i Beatles: il primo singolo è “And I Love Her” Lucio Dalla ha duettato anche con Mina. Nel 2003 i due artisti uniscono le voci nel brano Amore Disperato, tratto dalla rivisitazione in chiave moderna fatta dal cantautore bolognese dell’opera di Giacomo Puccini Tosca. “Che cosa vuoi sapere, è meglio non sapere/L'amore che mi chiedi non può finire bene...”, cantano i due. La traccia è presente sia nell’album Lucio, uscito nello stesso anno, sia nel disco Caramella del 2010 di Mina.

Senza fine, con Ornella Vanoni vedi anche Ornella Vanoni e Gino Paoli a Sanremo 2023, la loro relazione. FOTO Nell’ottobre del 2008, per festeggiare i 50 anni di carriera, Ornella Vanoni pubblica l’album Più di me, una raccolta dei suoi maggiori successi reinterpretati con colleghi illustri. Nel disco c’è anche Lucio Dalla: i due artisti cantano insieme Senza fine.

Meri Luis, con Marco Mengoni vedi anche Sanremo 2023, l'intervista di Sky TG24 al vincitore Marco Mengoni Lucio Dalla ha duettato anche con Marco Mengoni. L’artista bolognese ha raccontato che, dopo aver sentito per caso un brano del vincitore di X Factor 2009, ha pensato: “Se c’è uno che può cantare con me questa canzone, che forse è la più bella che ho mai scritto, è lui”. Così lo sceglie per affiancarlo in una nuova versione di Meri Luis, inserita nell’album del 2011 Questo è amore.

Cromatica, con i Marta Sui Tubi vedi anche X Factor, gIANMARIA vola alto sulle note di "Stella di mare" di Dalla Poche settimane prima di morire, Lucio Dalla collabora con i Marta sui tubi e dà vita a una nuova versione di Cromatica. La canzone faceva parte dell’album della band intitolato Carne con gli occhi, poi il feat con Dalla viene inserito nella ristampa in versione deluxe denominata Cromatica Edition e pubblicata a giugno 2012. L’artista bolognese, scomparso da tre mesi, è segnalato come “special guest voce e clarinetto”.

Altri duetti famosi, fino a quello virtuale con Cremonini leggi anche Cesare Cremonini: "Stella di Mare con Lucio come Bohemian Rhapsody" La lista dei duetti e delle collaborazioni di Lucio Dalla è infinita. Per citare un altro feat celebre, torniamo al 1999: Dalla partecipa all'album degli Elio e le Storie Tese cantando insieme a loro la canzone Psichedelia. Il 20 agosto 2000, invece, al Teatro antico di Taormina si esibiscono Lucio Dalla e Ray Charles: nella prima parte della serata canta l’artista bolognese, nella seconda parte quello americano, poi i due salgono sul palco insieme e duettano sulle note di Yesterday dei Beatles e 'O sole mio. Nel 2002 Dalla conduce insieme a Sabrina Ferilli il programma tv La bella e la bestia e si esibisce insieme a molti artisti: con Renato Zero, ad esempio, canta La sera dei miracoli, con Gianna Nannini Cosa sarà, con Gino Paoli Sapore di sale, con Al Bano ‘O Sole Mio e Nel sole. Tra le voci italiane più famose con cui Dalla ha duettato c’è anche Fiorella Mannoia: tra le altre esibizioni, ricordiamo quella del 2009 in cui i due artisti - durante il concerto per l’Abruzzo organizzato allo Stadio Olimpico di Roma - cantano insieme Anna e Marco. L’ultima apparizione in tv di Dalla prima della sua morte - avvenuta a causa di un infarto il primo marzo 2012 in un albergo di Montreux, cittadina svizzera in cui la sera prima si era esibito durante il Jazz Festival - è stata al Festival di Sanremo: a metà febbraio, a 40 anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse, è all’Ariston nella doppia veste di cantante e direttore d’orchestra per accompagnare il giovane artista in gara Pierdavide Carone. Il brano Nanì, del quale è anche coautore, si posiziona al quinto posto. Come ultimo duetto non possiamo non citare quello virtuale del 2022: Cesare Cremonini incide e porta in tour una nuova versione di Stella di mare, in cui la sua voce si fonde con quella di Dalla, recuperata dal master originale del brano del 1979. “Che le stelle della notte fossero ai tuoi piedi/Che potessi essere meglio di quello che vedi/Avessi qualcosa da regalarti/E se non ti avessi uscirei fuori a comprarti/Stella di mare tra le lenzuola/La nostra barca non naviga, vola, vola, vola”, canta Dalla. E, a oltre dieci anni dalla sua morte, sono ancora brividi.

