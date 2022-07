Scoperto un murale inedito di Andrea Pazienza. LE FOTO

12/19 ©Ansa

In una sovrapposizione di disegni e frasi, spuntano alcune esclamazioni come “Good bye”, “Uhm”, “Love”, “W Fiorenzo” e una frase, “Ca t pozzn accid”, in sanseverese, il dialetto della città in provincia di Foggia in cui era nato il padre Enrico e in cui Andrea è sepolto a terra con una lapide, “Paz”, proprio accanto al genitore