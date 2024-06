Haaland, vacanze nel Gargano, la stella del City a Baia delle Zagare

Dopo aver passato qualche giorno a Capri con il connazionale Erik Botheim, il calciatore norvegese ha scelto la Puglia come meta per qualche tuffo in mare

Ci troviamo sul promontorio del Gargano, nella Puglia settentrionale. Puglia che si è anche confermata per il quarto anno consecutivo prima in Italia per qualità delle acque di balneazione. Secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, le acque pugliesi sono eccellenti per il 99,7%. Ed è proprio questa la località scelta dall’attaccante del Manchester City Erling Haaland per qualche tuffo in mare. Più precisamente è la Baia delle Zagare che ha conquistato il calciatore norvegese.