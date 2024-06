Rimandata a settembre, in questo caso a lunedì, contro la Croazia. L'Italia di Spalletti non supera l'esame di maturità in spagnolo e il piano del ct Spalletti di comandare il gioco, mostrare forza e personalità contro la squadra di De La Fuente non si è mai concretizzato. La Spagna ci ha dominato dall'inizio alla fine e solo grazie a una serie di parate di Donnarumma, e a più di un errore sotto misura delle Furie rosse, il risultato non è stato più pesante. Spagna agli ottavi di finale come prima classificata del girone, azzurri a cui basterà un pareggio lunedi contro la Croazia per piazzarsi al secondo posto e sfidare negli ottavi la seconda classificata del girone B.

VOTO 4