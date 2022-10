Aggressioni a Milano, 21enne ferito con un coccio di bottiglia

Il giovane, ferito alle 5 del mattino in via Boncompagni all’angolo con via Gaggia, nel quartiere Corvetto, avrà una cicatrice permanente: è stato ricoverato al Policlinico

Ennesimo sabato sera di aggressioni tra gruppi di ragazzi a Milano, dove un 21enne egiziano è stato ferito con un coccio di bottiglia ed è stato ricoverato a Policlinico. Avrà una cicatrice permanente a causa della lesione. Il fatto è accaduto alle 5 del mattino in via Boncompagni all'angolo con via Gaggia, nel quartiere Corvetto, uno dei più 'caldi' dal punto di vista della delinquenza giovanile.

La dinamica

Il ragazzo è stato trovato per terra, sanguinante, per due fendenti che lo hanno colpito alla testa e al volto, e che hanno provocato due ampie ferite. Sul posto, per ricostruire i fatti, è giunta la polizia. Secondo le prime informazioni il 21enne non è in pericolo di vita ma i due fendenti, molto profondi, gli lasceranno una cicatrice permanenti al volto (l'altra al capo). Secondo i medici si sarebbe trattato di un'aggressione fatta con una lama e non con un coccio di bottiglia, come inizialmente ipotizzato. La vittima è regolare in Italia ma ha alcuni precedenti. Verrà sentito appena le sue condizioni di salute o permetteranno.

Gli altri interventi del 118

Nella notte il 118 è intervenuto altre 11 volte (10 nel capoluogo e una in provincia) per segnalazioni di feriti dovuti ad aggressioni, ma solo in due casi quando le ambulanze sono arrivate i feriti si sono fatti trovare: in corso Lodi, un uomo di 30 anni, e ad Abbiategrasso (in provincia di Milano), in via Novara, un 45enne. Entrambi sono stati traportati in ospedale per ferite lievi.