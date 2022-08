Criptovalute, in Veneto primo crac di una società italiana

New Financial Technology, una startup attiva nel mercato crypto senza autorizzazione, ha bloccato l'accesso ai conti dei clienti. In migliaia gridano alla truffa

Sarebbero migliaia le vittime dell’ennesimo crac delle cryptovalute. La novità è che per la prima volta la cosa è avvenuta in Italia. È a Silea, paese di 10mila abitanti nel trevigiano, che è nata New Financial Technology, la società che venerdì scorso a causa di “problematiche interne non previste” ha comunicato ai propri clienti il blocco dei loro conti, da cui non possono più prelevare denaro nonostante gli amministratori avessero messo nero su bianco nelle documentazioni contrattuali che i soldi sarebbero stati "garantiti e al sicuro".

La promessa di un 10% di interessi ogni mese



La società prometteva il 10 per cento di interesse ogni mese, grazie a un non meglio specificato schema di algoritmi in grado di comprare e vendere criptovalute su diverse piattaforme, guadagnando sulla differenza di prezzo.