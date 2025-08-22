Acea porta innovazione e cultura idrica al Meeting di Rimini

Tecnologia, sostenibilità e formazione al centro della presenza del Gruppo Acea alla 46esima edizione dell’evento. Dallo stand di Rimini, un viaggio tra grandi opere infrastrutturali, robotica e percorsi educativi per i ragazzi

Il Gruppo Acea partecipa alla 46esima edizione del Meeting di Rimini, in programma fino al 27 agosto presso la Fiera. Attraverso il proprio stand, l’azienda presenta i progetti strategici in corso e le iniziative che coniugano innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. In primo piano i programmi di educazione idrica rivolti alle scuole, che hanno già coinvolto oltre 11.000 studenti in tutta Italia grazie al protocollo siglato con il Ministero dell’Istruzione. All’interno dello stand verranno inoltre illustrate opere infrastrutturali di grande rilievo, come la seconda linea dell’acquedotto Peschiera e il nuovo termovalorizzatore di Roma.

Tra robotica e realtà virtuale

Accanto alle attività educative, Acea offre ai visitatori un’esperienza immersiva tra tecnologie d’avanguardia e storia aziendale. I robot “Teddi” e “Albert”, già operativi nelle reti elettriche e idriche, testimoniano l’impegno del Gruppo nello sviluppo della robotica applicata, mentre i visori di realtà virtuale consentono di esplorare le sorgenti del Peschiera e delle Capore. A completare il percorso, una selezione di opere e documenti provenienti dalla mostra “Heritage” racconta oltre un secolo di storia dell’azienda, confermando il ruolo di Acea come protagonista dell’innovazione e della crescita del Paese.