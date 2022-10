Spacciava alla stazione Centrale di Milano, arrestato un 33enne

Tutte le notizie di oggi 10 ottobre

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per spaccio di droga nei pressi della stazione Centrale di Milano, quando la Polfer lo ha sorpreso in piazza Duca d'Aosta appartato con un passante. A seguito della perquisizione il 33enne è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish suddiviso in 13 dosi, oltre a 464 euro in banconote di piccolo taglio. L'uomo è stato bloccato dopo una violenta colluttazione con gli agenti, con l'ausilio di una pattuglia dell'Esercito.