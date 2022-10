Aumenta l'abbandono di animali domestici in Italia: 57mila nel 2022

“Nel giorno di San Francesco si celebrano gli animali ma, diciamo la verità, c'è poco da festeggiare”. Le parole di Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa), fanno riferimento alla drammatica condizione che riguarda gli animali domestici in Italia, in particolare cani e gatti.

Secondo i dati raccolti dall’ente, dal primo gennaio al 30 settembre “sono 17.585 i cani ospiti nei nostri rifugi e 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline" mentre "le adozioni sono in grande calo".

Il motivo alla base dell'abbandono

Dopo l’aumento del numero di persone che hanno deciso di accogliere in casa un animale durante la pandemia, gli italiani hanno forse perso lo spirito animalista scoperto al tempo del lockdown? Non proprio. Per chi è impegnato nel settore dei rifugi, la ragione principale di cessioni e abbandoni è di natura economica. Quasi la metà di coloro che decidono di cedere a canili e gattili i loro animali adduce come motivazione l’impossibilità di affrontare le spese necessarie a garantire loro condizioni di vita appropriate. "Mantenere un cane in buona salute - riporta l’Enpa - costa circa 120 euro al mese, quando poi subentrano malattie e problemi di salute i costi lievitano notevolmente”.