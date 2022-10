Crac Bpvi: in Appello confermate condanne ma pena dimezzata per Zonin

Condanne ridotte in appello per i vertici dell'ex Banca Popolare di Vicenza, oggi in liquidazione coatta amministrativa. Secondo quanto deciso oggi nell'aula bunker di Mestre (Venezia) l'ex presidente Gianni Zonin dovrà scontare 3 anni e 11 mesi. Stessa pena anche per gli ex vicedirettori Andrea Piazzetta e Paolo Marin

La Corte d''Appello di Venezia ha confermato la condanna di Gianni Zonin per il crac della Banca Popolare di Vicenza, ma ha accordato al banchiere un grosso sconto di pena: 3 anni e 11 mesi la sentenza (la Procura generale aveva chiesto 5 anni e 10 mesi), contro i 6 anni e 6 mesi inflitti nel primo grado. La sentenza è stata letta poco fa nell'aula bunker di Mestre dal presidente Francesco Giuliano. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi, per l'ex dg Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini, 3 anni e 4 mesi per l'altro ex dg Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per l'altro ex dg Emanuele Giustini.