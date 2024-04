Milano, 20enne picchiato dal branco nella zona della movida

L'aggressione

Il ragazzo era in compagnia di quattro amici, tutti dell'hinterland di Milano, in attesa di un taxi quando, come hanno raccontato agli agenti della questura, è arrivato un gruppo che li ha circondati. Dapprima nel pestaggio sono rimasti coinvolti tutti, poi è stato preso di mira il 20enne, che è diventato l’unico bersaglio. Non lo lasciano. Lo trascinano tirandolo per il braccio, mentre la vittima prova a proteggersi la testa con le mani. Poi partono le botte. Gli amici del giovane hanno anche notato dei cocci di bottiglia in mano a uno degli aggressori, i quali dopo il raid sono fuggiti. I ragazzi non sono riusciti a dire se fossero italiani o meno. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, allertate dai vicini e da un tassista, e gli operatori del 118, che hanno curato la vittima della rapina sul posto: il giovane ha poi preferito non andare in ospedale. Secondo quanto raccontato da un testimone, i due gruppi avrebbero iniziato a rincorrersi in mezzo alla strada "mettendo a rischio le auto che passavano".