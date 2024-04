Napoli, 13enne pestato da branco di 20 ragazzini con bastoni

Una discussione per futili motivi alla base dell'aggressione. La vittima ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo. E' stata la mamma del 13enne a denunciare le violenze ai carabinieri. La procura dei minori indaga. Il sindaco: "La violenza va sempre condannata"

Baby gang aggredisce un minorenne. È accaduto domenica sera a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini nel parco urbano di via Aldo Moro, dentro la villa comunale oggi gremita di gente per la festa del santo patrono, San Giorgio

Il ragazzino ha raccontato di aver avuto una discussione per futili motivi con alcuni coetanei che lo avrebbero accerchiato e pestato con bastoni di legno, tirapugni, calci, lasciandolo a terra ferito. Il minorenne è stato soccorso e portato all'ospedale Santobono di Napoli, dove i medici gli hanno riscontrato un forte trauma cranico e contusioni multiple su tutto il corpo. Dopo le visite mediche, insieme alla mamma, il ragazzino ha deciso di andare a sporgere denuncia in caserma. Le indagini, coordinate dalla procura dei minori di Napoli, sono affidate ai carabinieri di San Giorgio a Cremano.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, a scatenare il pestaggio del 13enne a San Giorgio a Cremano potrebbe essere stata qualche parola di troppo scappata tra amici. Il parco in cui è avvenuta la violenza, intitolato a Vincenzo Liguori, vittima innocente della criminalità organizzata, è molto frequentato dai giovani, specialmente di sera. “Ci sono bande di ragazzini che circolano e vandalizzano” racconta all'Ansa una mamma col bambino in braccio. “Nel passato sono state installate giostrine poi smantellate per il gusto di distruggere" aggiunge la donna. A quanto pare nella villa comunale non ci sono neanche impianti di videosorveglianza.

Il sindaco: "La violenza va sempre condannata"

"Qualsiasi forma di violenza sia accaduta, va sempre condannata e continueremo a lavorare come comunità per promuovere una vera cultura dell'inclusione, chiedendo allo stesso tempo maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto nelle ore notturne". Lo afferma Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli) in merito all'aggressione. Il sindaco aggiunge di aver appreso dai media "quanto sarebbe accaduto domenica notte nel Parco Liguori, dal momento che non vi è stata alcuna comunicazione in merito né dalle forze dell'ordine né da persone presenti".