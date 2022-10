Secondo una prima ricostruzione alcuni sconosciuti avrebbero puntato un'arma contro il 49enne per portargli via l'orologio che aveva al polso. La sua reazione avrebbe portato i malviventi a esplodere alcuni colpi. Uno lo avrebbe raggiunto alla gamba. Il fatto è accaduto ieri sera al corso Malta, a Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri per chiarire i risvolti della vicenda.