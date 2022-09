Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti Omicron, saranno somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invecequando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il monitoraggio settimanale cresce l'incidenza a 215, Rt stabile a 0,91. 21mila contagi e 49 vittime. Il tasso è al 13,9% ( BOLLETTINO GRAFICI E MAPPE ).