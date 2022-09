Secondo i dati del Ministero della Salute relativi alle ultime 24 ore sono 17.364 i nuovi casi di Covid in Italia, 44 i morti. Il tasso di positività è al 12,6%. In calo ricoveri (-32) e terapie intensive (-1).( BOLLETTINO MAPPE ). In Italia il 6 settembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante al 94,4%. Questi i risultati dell'indagine rapida (flash survey) di Iss e ministero della Salute con i laboratori regionali e la Fondazione Bruno Kessler. Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 registra che l'indice di contagio Rt basato sui casi sintomatici risulta stabile a 0,92 (range 0,88-0,97) nel periodo 24 agosto-7 settembre 2022, rispetto alla settimana precedente. In leggero calo a 0,81 da 0,88 l'indice di trasmissibilità calcolato sui ricoveri. L'incidenza settimanale a livello nazionale scende da 186 ogni 100.000 abitanti da 197 ( IL REPORT ). Il ministro della Salute Roberto Speranza: "Siamo sulla strada giusta ma la pandemia non è finita".