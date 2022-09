2/6 ©IPA/Fotogramma

Nel documento si legge innanzitutto che i vaccini bivalenti sono raccomandati in via prioritaria “a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo", quindi la quarta dose. Si tratta in particolare dei soggetti fragili e degli over 60. La circolare menziona poi esplicitamente operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza

