Covid, Fauci: “Andiamo verso vaccino annuale, come per l’influenza”

Nonostante siano passati più di due anni dall’inizio della pandemia, prevederne il suo futuro appare quasi impossibile. Tra nuove varianti, booster e lockdown più o meno duri, non sappiamo esattamente tutto questo quando finirà, né sappiamo se eventi del genere si ripresenteranno, o meno, in futuro. Per Anthony Fauci, noto virologo americano, al fine di proteggere maggiormente la popolazione, è necessario un vaccino adattato e modificato ogni anno, a meno che "arrivi una nuova variante imprevedibile”. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI )

Le parole di Fauci

La nuova strategia adottata dalla Casa Bianca per la prevenzione di una nuova pandemia causata dal Covid, sarebbe infatti quella di modificare di anno in anno il vaccino, al fine di riadattarlo alle esigenze. Per Fauci dunque, a sconvolgere i programmi, ci sarebbe un nuovo ceppo pronto ad azzerare quanto di buono fatto finora. “Sta diventando sempre più chiaro che in futuro, in assenza della comparsa di una variante virale drammaticamente differente, andiamo verso un vaccino contro il Covid con cadenza annuale come quello dell'influenza. Il vaccino per il Covid-19 verrebbe così aggiornato per prevenire la diffusione dei nuovi virus che circoleranno ogni anno come nel caso dell’influenza”, ha dichiarato il virologo.