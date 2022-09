Biden: "Al via nuova fase con vaccino aggiornato"

"Questa settimana entriamo in una nuova fase nella nostra risposta al Covid-19. Lanciamo infatti un nuovo vaccino con un nuovo approccio che per la maggioranza degli americani significherà una sola iniezione, una volta all'anno, in autunno". Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "A partire da questa settimana i cittadini di età superiore a 12 anni si potranno recare in farmacia, dal proprio medico e nelle strutture sanitarie per la somministrazione del vaccino, aggiornato in modo da garantire una protezione massima contro Omicron", aggiunge Biden precisando che, data la costante individuazione di nuove varianti, il vaccino sarà aggiornato ogni anno in base al ceppo predominante, come avviene per il vaccino antinfluenzale.