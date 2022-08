Covid, perché alcuni non si contagiano? Cos’è l’interferenza virale

3/8 ©Getty

COME AGISCE- Come ha scritto il New York Times in un articolo dello scorso aprile, le coinfezioni di Covid e influenza possono verificarsi, anche se in rare circostanze. L'interferenza virale agisce soprattutto sulla popolazione generale, quando un virus che circola in modo massivo tende a estromettere gli altri dalla scena. Gli esempi sono piuttosto numerosi: già negli anni '60, durante la campagna vaccinale contro la polio, i sieri a base di virus attenuato eliminarono quasi completamente la diffusione dei virus respiratori

