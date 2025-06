Giappone, eseguita condanna a morte per il "killer di Twitter"

Takahiro Shiraishi, 34 anni, era stato condannato a morte per aver ucciso e smembrato nove persone incontrate sulla piattaforma di social media, ora chiamata X, nel 2017

Il Giappone ha giustiziato un condannato a morte per la prima volta dal 2022 che il Paese ha promulgato la pena capitale. Lo annuncia l'emittente pubblica NHK. Il ministero della Giustizia non ha confermato l'impiccagione, ma la NHK, citando fonti governative, ha spiegato che ad essere giustiziato è stato Takahiro Shiraishi, 34 anni. Shiraishi - soprannominato il "killer di Twitter" - è stato condannato a morte per aver ucciso e smembrato nove persone incontrate sulla piattaforma di social media, ora chiamata X, nel 2017. Il Giappone e gli Stati Uniti sono gli unici due membri del Gruppo delle Sette economie industrializzate a mantenere la pena di morte.