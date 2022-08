Covid, le misure dell’Iss per il rientro nelle scuole dell’infanzia

1/10 ©IPA/Fotogramma

Con la fine dell’estate si avvicina anche il ritorno a scuola. L’Istituto superiore di Sanità ne ha approfittato per pubblicare su Twitter alcuni consigli per rendere più sicuro il rientro in asili nidi e scuole dell’infanzia. "Covid-19, Come prepararsi per il rientro a scuola?", si legge nel tweet dell’Iss

GUARDA IL VIDEO: Covid, le regole per il ritorno a scuola