3/10 ©Ansa

Secondo il Codacons, seguendo il trend dell'inflazione che registra un forte aumento nel nostro Paese, i prezzi del comparto sono in rialzo in media del 7% rispetto al 2021: per uno zaino di marca si arriva a spendere quest'anno fino a 200 euro; un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) tocca il picco di 60 euro, mentre per un diario la spesa sfiora i 30 euro per le marche più note

Covid, da settembre nuove regole per la scuola: basta mascherine e distanziamento