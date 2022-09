Covid, vaccini efficaci contro nuova variante Centaurus. Lo studio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Con l’autunno alle porte, sono molte le domande che ricercatori, studiosi e scientifici si pongono rispetto al futuro della pandemia. Non avendo certezze su quando questa potrà giungere a termine, si continua a studiare su vaccini e protezioni per bambini, giovani e adulti. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Duke University Medical Center di Durham e dai ricercatori di Moderna, tre dosi di vaccino offrirebbero una buona copertura contro la nuova variante Centaurus. Pubblicato sul New England Journal of Medicine, approfondiamo cosa dicono le ultime informazioni sulla vaccinazione in corso. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)