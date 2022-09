I nuovi casi secondo il bollettino del ministero della Salute sono 17.154, 38 i morti. Tasso di positività al 12,2% (-0,4%). I ricoveri sono 3.474 ricoveri (-126) e 150 le terapie intensive (+8). ( MAPPE BOLLETTINO ). Nel report esteso dell'Istituto superiore di sanità sulla pandemia di Covid-19 in Italia, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. In diminuzione, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (11,1%). La sottovariante Omicron BA.5 è predominante in Italia. Speranza: "Pandemia non è finita ma sulla strada giusta".