Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 settembre

Salute e Benessere

Covid, nuovi vaccini bivalenti: ecco a chi sono raccomandati

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che recepisce le indicazioni già arrivate giorni fa dall'Aifa. In via prioritaria, le nuove formulazioni sono destinate a chi deve sottoporsi a quarta dose - come ad esempio over 60, fragili e personale sanitario - e a chi ha più di 12 anni e deve ancora ricevere la terza dose

Si sta per aprire una nuova fase nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare che individua i principali destinatari dei nuovi farmaci bivalenti, formulati sia per agire contro il ceppo del virus di Wuhan che contro Omicron (BA.1), utilizzabili come richiami. I vaccini in questione, prodotti da Pfizer a Moderna, hanno ricevuto il via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) negli scorsi giorni

Nel documento si legge innanzitutto che i vaccini bivalenti sono raccomandati in via prioritaria “a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo", quindi la quarta dose. Si tratta in particolare dei soggetti fragili e degli over 60. La circolare menziona poi esplicitamente operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza