Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 agosto. LIVE

"Le premesse teoriche ci sono. Le prove in vitro dimostrano che Centaurus", la sottovariante di Omicron BA.2.75, "avrebbe le carte in regola e il potenziale per soppiantare le altre. Ha dimostrato in provetta una capacità superiore di infettare. Ma va visto sul campo. Entro metà settembre avremo qualche indicazione sulla buona o cattiva sorte di Centaurus: sapremo se ce la potrà fare o verrà ricacciata indietro. Come è successo ad altre varianti che sulla carta avevano premesse altrettanto buone". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell'Istituto superiore di sanità.