Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'8 agosto. LIVE

Secondo il Ministero della Salute sono 26.662 nuovi casi in Italia e 74 morti. Il tasso di positività è al 16%. Salgono le terapie intensive (+6), calo invece dei ricoveri (-97) ( BOLLETTINO GRAFICI ). Nel report esteso sul Covid in Italia dell'Iss emerge che in Italia sono state somministrate 1.890.970 quarte dosi. Mortalità sei volte e mezzo più bassa in chi ha il booster. Cala l'incidenza in tutte le età, la più altra fra 70enni. 80.000 turisti sono rimasti bloccati nella località balneare di Sanya, capoluogo dell'isola meridionale cinese di Hainan, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di Covid-19 e imposto un lockdown