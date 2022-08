Covid, Agenas: occupazione reparti stabile al 14%, 6 Regioni oltre 15%

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

In Italia, l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte dei pazienti Covid è stabile al 14%. Un anno fa il medesimo valore era al 5%. Tuttavia, sono ancora 6, seppur in calo, le Regioni in cui la percentuale di posti occupati per Covid nei reparti ordinari supera la soglia del 15%: Umbria (37%), Calabria (29%), Liguria (24%), Sicilia (22%), Marche (18%), Emilia Romagna (16%). Nelle ultime 24 ore a livello nazionale è rimasto stabile al 4% anche il dato che concerne l'occupazione delle terapie intensive, e tutte le Regioni sono sotto il 10%. Il dato, 12 mesi fa, risultava al 3%. Sono i principali dati diffusi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e relativi al 7 agosto 2022, ma pubblicati in data odierna. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).