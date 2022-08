Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 9 agosto. LIVE

MAPPE

"Passi avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza mascherine". Lo dichiara, in una nota, Andrea Costa. Il sottosegretario di Stato alla Salute poi aggiunge: "Il prossimo obiettivo per un progressivo ritorno alla normalità è la revisione dell'isolamento per i positivi al Covid 19 asintomatici". L'Agenas: "L'occupazione reparti stabile al 14%, sei Regioni oltre 15%. Fermo al 4% a livello nazionale anche il dato che concerne l'occupazione delle terapie intensive". Nelle ultime 24 ore 11.976 nuovi casi e 113 morti. Tasso positività al 15,8% (-0,2%) ( BOLLETTINO GRAFICI ). Intanto 80mila turisti sono bloccati nella località balneare di Sanya, capoluogo dell'isola meridionale cinese di Hainan, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di Covid-19 e imposto un lockdown.