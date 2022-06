Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 giugno. LIVE

In Italia si registrano 31.885 nuovi casi su 195.439 tamponi processati. I decessi sono 48. Salgono le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+19). Il tasso di positività è al 16,3% ( BOLLETTINO MAPPE ). Nel giorno in cui scatta lo stop alle mascherine in diversi ambienti, come cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso , il governo decide invece di prorogarne l'uso sui mezzi di trasporto fino al 30 settembre. È quello che ha deciso il Cdm , che si è riunito in giornata. Intanto la riduzione dei ricoveri Covid negli ospedali continua ma rallenta, -3,9% in 7 giorni secondo la Federazione Italiana Aziende Sanitarie. Costa: in autunno possibile richiamo con vaccino aggiornato. Il ministro Speranza è positivo al Covid. Anche Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, è risultato contagiato. Ema inizia esame vaccino Pfizer adattato a varianti