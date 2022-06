Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 giugno

Nelle ultime 24 ore sono stati 36.573 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 31.885 . I tamponi effettuati sono 194.676 (ieri 195.439). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 18,7% (ieri era al 16,3%). Sono 64 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 16 giugno ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 192 , con 20 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 4.303 (+85). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, Rezza: "Virus endemico, ondate frequenti ma ridotta intensità"

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 17.773.764. Le vittime in totale sono 167.617, con 64 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 17.005.366 in totale. Sono invece 596.286 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 223.718.846 - di cui 93.035.871 processati con test molecolare e 130.682.975 con test antigenico rapido -, in aumento di 194.676 rispetto al 15 giugno. Le persone testate sono finora sono 58.976.479 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane un decesso registrato oggi, risale al 28/04/2022. La regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo. La P.A. di Bolzano comunica che dei 291 nuovi positivi, 3 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 497 casi sono relativi a giorni precedenti al 15/06/22 (di cui 454 del 14/06/22, 28 del 13/06/22, 2 del 12/06/22, 4 del 10/06/22) e che il numero dei decessi comunicati sono da riferirsi ai seguenti giorni: N. 1 il 16/06/2022 - N. 5 il 15/06/2022 - N. 2 il 14/06/2022 - N. 1 il 11/06/2022 - N. 1 il 04/05/2022. La regione Umbria comunica che 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 15 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato -1 dimessi da TI invece del n. 1 effettivi che include anche i negativizzati.

Le vittime

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:



40.698 in Lombardia

14.746 in Veneto

10.561 in Campania

11.401 nel Lazio

17.026 in Emilia-Romagna

11.101 in Sicilia

13.457 in Piemonte

10.135 in Toscana

8.577 in Puglia

3.923 nelle Marche

5.345 in Liguria

3.356 in Abruzzo

2.639 in Calabria

5.138 in Friuli-Venezia Giulia

2.493 in Sardegna

1.882 in Umbria

1.482 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.565 nella Provincia autonoma di Trento

925 in Basilicata

631 in Molise

536 in Valle d'Aosta